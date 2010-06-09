5-й международный медиафорум дошел до регионов: чем удивили прессу на Могилевщине

Огурцы с мёдом и яблочные пироги. Всё самое лучшее и вкусное для иностранных журналистов.

Визит журналистов в Могилёвскую область нельзя назвать исключительно ознакомительным. В большей степени это было похоже на рабочую поездку иностранных СМИ по региону. На два дня Могилёвщина для них стала настоящим информационным полем.

Иностранные гости, в основном, из печатных СМИ, потому завод газетной бумаги им был особенно интересен. Несмотря на то, что Интернет создаёт серьёзную конкуренцию печатным изданиям, газеты своей популярности не утратили. Но акулам пера показали, как из древесины делают не только бумагу. На базе завода налажено и производство каркасно-панельных деревянных домов.

Зара Геворкян, корреспондент газеты «Голос Армении»:

Очень порадовало, что развивается производство. Это ведь корень всего и залог того, что эта область будет процветать обязательно. Я бы хотела иметь здесь дом вот в такой деревне, где-нибудь в поле.

Мурад Алашвили, обозреватель газеты «Свободная Грузия»:

Я сейчас убедился на этих двух предприятиях, что вы идёте правильной дорогой, я рад за вас, наши белорусские братья. У вас ничего не разрушили, а люди работу имеют.

В Шкловском районе иностранных журналистов удивляли разносолами. Огурцы малосольные, бочковые, с мёдом. Никто из гостей и представить не мог, сколько рецептов приготовления этого овоща существует.

Роман Сущенко, «Украинское национальное информационное агентство»:

Огурцы очень вкусные, особенно в меду и малосольные. Уникальный состав специй, это подталкивает к дальнейшему творчеству.

А вот пирогами журналистов угостили в агрогородке Александрия. В детском доме семейного типа корреспондент из Армении провела с детьми небольшой мастер-класс игры на фортепьяно. Журналисты прогулялись по академгородку, посетили местный бассейн, гостиницу, и школу, где учился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На этом вояж по Могилёвщине не заканчивается. Завтра журналисты посетят Бобруйск и Осиповичи.