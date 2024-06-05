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5 июня на площадке «Минск-Арены» стартует ИКТ-форум «ТИБО-2024»

05 июня 2024 08:37
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В Минске сегодня представят последние достижения в области науки и техники. До открытия международного юбилейного форума «ТИБО-2024» остаются считанные минуты. Вот уже 30 лет масштабное мероприятие является местом притяжения передовых разработок в различных отраслях экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня на площадке «Минск-Арены» стартует ИКТ-форум «ТИБО-2024»-1

Прогрессивные идеи на площадке комплекса «Минск-Арены» демонстрируют сотни участников и организаций из самых разных стран. Это уникальные решения в здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании, робототехнике, микроэлектронике. Так, Национальная академия наук в 2024 году представит порядка 60 инноваций. Это интерактивный калькулятор, оптика из лейкосапфира, образец микромодуля для космического аппарата, а также ценное для работы криминалистов оборудование.

5 июня на площадке «Минск-Арены» стартует ИКТ-форум «ТИБО-2024»-4

Помимо выставки экспозиций, ожидается и деловая программа. Вручат интернет-премию и подведут итоги конкурса стартапов. Продлится форум 4 дня.

# Выставка # общество

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