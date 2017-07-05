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5 июля впервые к сборке тракторов МТЗ приступят туристы

05 июля 2017 06:53
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Новости Беларуси. Один день на производстве. Чтобы детально изучить работу белорусского промышленного гиганта, гости попробуют свои силы в цехах и у конвейеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предстоит выполнить 5 операций, в том числе – установку элементов рулевой тяги.

5 июля впервые к сборке тракторов МТЗ приступят туристы-1

В полной мере почувствовать себя настоящим специалистом крупнейшего завода Беларуси поможет и фирменная одежда, которую туристы также смогут примерить. В самой первой команде по сборке тракторов 5 человек, среди них путешественники из США и Швейцарии.

Уже после все механики получат сертификат, а тракторы выставят на продажу.

# общество # Туризм # Фотофакт

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