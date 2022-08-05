5 августа объявлен жёлтый уровень опасности – жара поднимется до +33°C

Днем на большей части страны максимальная температура воздуха достигнет +33 °C. Поэтому стоит помнить о правилах безопасного поведения при отдыхе и работе на открытом солнце. Стараться больше находиться в теньке и пить достаточное количество воды. Пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не планировать прогулки на открытом солнце, а остаться дома. Берегите себя!