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5 августа объявлен жёлтый уровень опасности – жара поднимется до +33°C

05 августа 2022 06:11
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Новости Беларуси. В Беларуси 5 августа объявлен желтый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа объявлен жёлтый уровень опасности – жара поднимется до +33°C-1

Днем на большей части страны максимальная температура воздуха достигнет +33 °C. Поэтому стоит помнить о правилах безопасного поведения при отдыхе и работе на открытом солнце. Стараться больше находиться в теньке и пить достаточное количество воды. Пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не планировать прогулки на открытом солнце, а остаться дома. Берегите себя!

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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