5 августа девушки-скутеристки проедут по улицам Минска в вечерних платьях и на каблуках

Заезд пройдет в рамках мероприятия «Fashion Scooter Fest».

А молодые люди появятся за рулем в пиджаках и галстуках. Этим они покажут, что скутер на городских улицах – самый креативный, удобный и респектабельный транспорт.

Колонна модных скутеристов проследует от площади Калина по проспекту Независимости, улицам Энгельса, Интернациональная, проспекту Победителей, улицам Ленина и Партизанскому проспекту.

Вечером увидеть участников необычного мероприятия можно будет в минском парке Горького, где пройдет тест-драйв белорусских скутеров и мотоциклов для всех желающих, имеющих с собой права на управление транспортным средством. Завершится праздник розыгрышем номинаций фестиваля и концертом музыкальных групп, сообщает ctv.by.