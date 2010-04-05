5 апреля вступил в силу новый визовый кодекс Евросоюза

Он повышает уровень прозрачности, укрепляет правовую безопасность и обеспечивает условия равного отношения ко всем гражданам, которые желают получить шенгенскую визу. Отдельные положения визового кодекса ЕС распространяются и на белорусов. В частности, это касается паспорта.

Во-первых, он должен быть действителен ещё как минимум в течение 3-х месяцев после выезда иностранца из государства-члена ЕС. Кроме того, в документе должно быть не менее двух чистых страниц для виз. Ещё одно обязательное требование — возраст паспорта не должен превышать 10 лет.

Новые нормы кодекса также расширяют перечень категорий граждан, которые освобождаются от платы за визу. Консульский сбор не будут платить молодые люди до 25 лет, которые направляются на научные, спортивные и культурные мероприятия. Виза для детей от 6 до 12 лет обойдется в 35 евро. Для граждан стран, не входящих в Шенгенское пространство, с которыми ЕС заключил соглашения об упрощенном оформлении виз, ее стоимость останется на уровне 35 евро. Каждое посольство само устанавливает валюту, в которой необходимо оплатить визу.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Простому человеку, в любом случае, если он хочет все-таки попасть в шенгенское пространство, то паспорт, если ему больше 10 лет, нужно менять обязательно. Есть некоторые особенности только с отбором отпечатков пальцев, но это всё зависит от технической оснащённости дипломатических представительств иностранных государств. При отказе в выдаче визы консульский сбор, который сейчас составляет для некоторых категорий граждан 60 евро, не возвращается.