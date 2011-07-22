48-летний российский актер скончался от инсульта в Египте

Российский актер Максим Яндимиров скончался в госпитале в Шарм-эш-Шейхе. 14 июля он прилетел на отдых в Египет, зашел в здание аэропорта и потерял сознание. С диагнозом инсульт актер был доставлен в больницу. Все это время Максим Яндимиров находился в состоянии комы.

20 июля врачи констатировали у актера смерть мозга, а на следующий день в самой дорогой клинике города он скончался, сообщает ctv.by.

За несколько часов до смерти врачи, которые не проводили никаких операций, заявили близким актера, что когда сумма страховки (15 тыс. долларов) исчерпает себя, актера отключат от аппарата жизнедеятельности. Родственники же не имели возможность транспортировать его в Россию, так как стоимость медицинского самолета – от 30 до 40 тысяч евро.

По словам жены актера, он никогда не жаловался на здоровье, не обращался к врачу. Более того, у него не было медицинской карточки.