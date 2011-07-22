Прямой эфир

48-летний российский актер скончался от инсульта в Египте

22 июля 2011 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Российский актер Максим Яндимиров скончался в госпитале в Шарм-эш-Шейхе. 14 июля он прилетел на отдых в Египет, зашел в здание аэропорта и потерял сознание. С диагнозом инсульт актер был доставлен в больницу. Все это время Максим Яндимиров находился в состоянии комы.

20 июля врачи констатировали у актера смерть мозга, а на следующий день в самой дорогой клинике города он скончался, сообщает ctv.by.

За несколько часов до смерти врачи, которые не проводили никаких операций, заявили близким актера, что когда сумма страховки (15 тыс. долларов) исчерпает себя, актера отключат от аппарата жизнедеятельности. Родственники же не имели возможность транспортировать его в Россию, так как стоимость медицинского самолета – от 30 до 40 тысяч евро.

По словам жены актера, он никогда не жаловался на здоровье, не обращался к врачу. Более того, у него не было медицинской карточки.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
22 июля 2011 10:48

Генеральная прокуратура будет шире применять освобождение под залог и домашний арест

22 июля 2011 10:43

23 июля в Минске верующие смогут проститься с кардиналом Казимиром Свёнтэком

22 июля 2011 10:41

Штаб по контролю за ходом уборочной создан при Совете Министров Беларуси