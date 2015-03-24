47 дней до Великой Победы: 24 марта 45-го 2-й Белорусский фронт, продолжая наступление, овладел городом Прауст

Новости Беларуси. 47 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 24 марта 45-го 2-й Белорусский фронт, продолжая наступление, овладел городом Прауст.

Тем временем на территории освобожденной Беларуси продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим от войны. 70 лет назад в этот день в Беларуси создан Фонд комсомольской помощи детям фронтовиков. Сообщается, что в Беларуси работают 198 детских домов, 27 тысяч детей стали их воспитанниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.