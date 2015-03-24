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47 дней до Великой Победы: 24 марта 45-го 2-й Белорусский фронт, продолжая наступление, овладел городом Прауст

24 марта 2015 18:53
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Новости Беларуси. 47 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 24 марта 45-го 2-й Белорусский фронт, продолжая наступление, овладел городом Прауст.

Тем временем на территории освобожденной Беларуси  продолжают оказывать помощь детям, пострадавшим от войны. 70 лет назад  в этот день в Беларуси создан Фонд комсомольской помощи детям фронтовиков. Сообщается, что в Беларуси работают 198 детских домов, 27 тысяч детей стали их воспитанниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Михаил Селиванов

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