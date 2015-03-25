46 дней до Великой Победы: Красная Армия разгромила группу гитлеровцев в районе Эстергома

Новости Беларуси. 46 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

В этот день, 25 марта 1945 войска 3-го Белорусского фронта овладели городом Хайлигенбаль. Красная Армия разгромила группу гитлеровцев в районе Эстергома.

Севернее озера Балатон, где проходили одни из самых кровопролитных боев, наши солдаты заняли город Варошлед.

Своими воспоминаниями с нами делятся очевидцы тех страшных событий.

Борис Шустерман, ветеран Великой Отечественной войны:

Приняли такое решение, что мы должны встать, вскочить на этом завале. Все втроем вскочили на эти бревна. Тут поднялась такая перепалка: стреляли справа и слева. По бревну, в сосну начали пули стрелять. Прополз немного, и стало тихо-тихо, потому что все кончилось. Вызвать огонь на себя.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой Победы оставалось 46 дней.