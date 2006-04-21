450 автошкол Беларуси до 1 июля должны пройти сертификацию

Очевидно, что до <финиша> дойдут не многие: достаточно строгие требования предъявляет Министерство транспорта к тем, кто желает обучать водительскому мастерству. Например, из сорока пяти столичных автошкол, соответствующий документ получили пока лишь две.

Право обучать водительскому мастерству оставят только за теми, кто получил соответствующий документ, сообщают в Министерстве транспорта. По мнению руководства автошкол, условия во многом новые и более жесткие: теперь от них требуют наличия права собственности на автодром и соответствия классов всем санитарно-гигиеническим нормам. Запрещено размещать их в подвалах, а на каждого курсанта должно приходиться не менее двух кв. метров площади.

На пятнадцать обучаемых необходимо иметь один автомобиль. Больше - можно, меньше - нельзя. В межраенном экзаменационном отделе ГАИ отмечают: по сравнению с прошлым годом качество обучения в автошколах на порядок снизилось. Практический экзамен большая половина курсантов сдает лишь с пятого - шестого раза. Виной тому - незаинтересованность руководства автошкол в конечном результате. Новые правила - введение сертификации - эту ситуацию должны изменить.