425 новых магазинов откроется в Минске до 2020 года: большинство – шаговой доступности

Новости Беларуси. Мингорисполком утвердил четыре схемы по размещению торговых точек и объектов общественного питания в столице на ближайшие пять лет.

До 2020 года в городе откроют 425 магазинов. Большинство из них – шаговой доступности.

Согласно минимальным социальным стандартам, на тысячу человек должно приходиться не менее 600 квадратных метров торговых площадей и 45 мест в сети общественного питания.

Этот стандарт, по словам специалистов, в Минске будет выполнен уже в 2015 году. Сейчас в городе работают практически 6,5 тысяч магазинов, 73 торговых центра, 27 рынков и более двух тысяч кафе и ресторанов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.