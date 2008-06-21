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41 свечу сегодня ночью зажгут на Площади Победы в Минске

21 июня 2008 17:10
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Таким образом стартует республиканская акция памяти, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Ровно в 4 часа ночи на всех вокзалах страны зажгутся электронные табло "22 июня – мирный рассвет". Именно это место выбрано не случайно, ведь в годы войны железная дорога была стратегическим объектом.

Ну, а ближе к утру на центральном вокзале столицы в небо запустят 63 воздушных шара – по количеству мирных рассветов, встреченных после окончания войны 22 июня.

В полдень в стране пройдет всеобщая минута молчания. В это время в храмах зазвучит колокольный звон в память о погибших в годы войны, а на всех улицах и площадях на минуту остановится транспорт.
# общество

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