41 свечу сегодня ночью зажгут на Площади Победы в Минске

Таким образом стартует республиканская акция памяти, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Ровно в 4 часа ночи на всех вокзалах страны зажгутся электронные табло "22 июня – мирный рассвет". Именно это место выбрано не случайно, ведь в годы войны железная дорога была стратегическим объектом.



Ну, а ближе к утру на центральном вокзале столицы в небо запустят 63 воздушных шара – по количеству мирных рассветов, встреченных после окончания войны 22 июня.



В полдень в стране пройдет всеобщая минута молчания. В это время в храмах зазвучит колокольный звон в память о погибших в годы войны, а на всех улицах и площадях на минуту остановится транспорт.