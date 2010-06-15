40% сотрудников уволят из национальной авиакомпании Японии

Сокращения грядут из-за финансовых проблем. Перевозчик уволит 40% сотрудников до конца 2012 года. Без работы останутся более 19 тысяч работников, включая пилотов и стюардесс.Кроме этого, в целях экономии будут прекращены полеты на 45 внутренних и международных линиях. Ранее дирекция полностью отказалась от грузовых самолетов. В прошлом году убытки компании превысили почти два миллиарда долларов. Большую часть суммы руководство авиаперевозчика надеется выручить за счет сокращений персонала и рейсов.