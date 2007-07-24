40 тонн черного металла на 15 миллионов рублей

Таковы результаты рейдов правоохранителей Могилевской области.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Теперь им грозит штраф от 50 до 100 базовых величин.

"В Мстиславском районе было изъято десять тонн черного металла, который незаконно перевозил житель города Кричев. В Оршанском районе также неработающим жителем перевозился металл в количестве 24 тонны. У бобруйской пенсионерки во дворе ее дома было обнаружено незаконное хранение свыше пяти тонн черного металла, который также был изъят", - сообщила Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП ГУКМ МВД Республики Беларусь.

В республике за первое полугодие было совершено 60 преступлений, связанных с хищением черных и цветных металлов, пресечена деятельность более 200 нелегальных пунктов по скупке, к ответственности привлечено 210 правонарушителей. В столице и Минской области изъято почти 280 тонн цветных и черных металлов.