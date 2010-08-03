+40 — такую аномальную жару прогнозируют синоптики к концу недели на Гомельщине

Из-за пожароопасной обстановки уже сегодня в регионе запрещено посещение лесов. В усиленном режиме работают спасатели, энергетики и медики.

Такого жаркого июля на Гомельщине не было почти семь десятилетий. Среднесуточная температура воздуха на 5 градусов выше нормы. А почва и вовсе нагревается до 56 градусов. Метеорологи говорят — сейчас в Гомеле на булыжнике можно без труда приготовить яичницу.

Наталья Юрченко, инженер-синоптик «Гомельоблгидромета»:

Начиная с 30 градусов, температура воздуха относится к неблагоприятным явлениям, от 35 градусов и выше — это уже опасное явление.

Принудительную вентиляцию на центральной подстанции Гомеля не использовали уже полвека. Теперь — приходится. Каждые два часа специалист снимает показания приборов, чтобы предупредить внештатную ситуацию.

Виталий Сенько, электрик:

На жаре очень сильно нагревается масло в трансформаторе, поэтому мы его специально охлаждаем принудительной вентиляцией.

Резервное питание уже приходилось включать на подстанции, от которой работают цеха Гомсельмаша. Некоторые узлы основного оборудования не выдержали высокого градуса и вышли из строя.

Людмила Вебицкая, диспетчер подстанции «Гомсельмаш»:

Постоянно приходится контролировать работу и основного и резервного оборудования, мы его включаем по очереди, чтобы исключить перебои с питанием. При обычной температуре они нормально работают сутки.

Не выдерживают такой аномальной жары и высоковольтные линии. 40 градусов плюса почти на шесть метров опускают провода вниз. А это опасно для тех ,кто работает за рулем комбайнов. Поток пыли за машиной становится проводником электричества.

Владимир Гаврик, ведущий инженер службы сельской электрификации и распределительных сетей:

Был такой случай, что комбайн проходил под линией, и по пылевой струе пробила электрическая дуга. Но это было кратковременно, комбайн продолжал двигаться и вышел из зоны действия напряжения, водитель не пострадал.

Аномальная жара внесла коррективы и в жизнь людей. Горожане спешат к водоемам и в тень деревьев. Но на территории Гомельской области сегодня запретили посещение лесов — спасатели опасаются пожаров.

В то время как большинство горожан ищет укрытия в тени, отчаянным модницам не хватает ультрафиолета. В городских соляриях поток посетителей не убывает.