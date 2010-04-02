40 миллионов - рекорд задолженности по квартплате установила одна из минских семей

За шесть лет долг вырос почти до 40 миллионов рублей.

В трёхкомнатной квартире живут три женщины и шестеро детей. По словам хозяйки квартиры в ближайшее время погасить долг она не сможет, так как две ее дочери нигде не работают, а она не получает даже пенсию. И объясняет это тем, что до сих пор не успела обменять советский паспорт.

Сейчас судьбой горе-неплательщиков занимаются юристы.

Марина Малаховская, начальник ЖЭУ №104 города Минска:

За какой счёт они живут — я думаю, что, скорее всего, за счёт пособий на детей. У них отключена горячая вода, но свет мы не отключаем — всё-таки дети, которые ходят в школу и готовятся к урокам.