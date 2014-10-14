40-летняя Пенелопа Крус признана самой сексуальной женщиной на планете

Новости США. Известный американский мужской журнал «Esquire» ежегодно (вот уже на протяжение 11 лет) выбирает «самую сексуальную женщину из ныне живущих» на планете. В 2014 году титула удостоилась Пенелопа Крус, перехватив пальму первенства у Скарлетт Йоханссон.

В разные годы «самой сексуальной» становились, актрисы Анджелина Джоли, Холли Берри и Шарлиз Терон, а также певица Рианна.

В карьерной копилке Крус десятки ролей и победы в номинациях таких всемирно известных кинопремий как «Оскар», Золотой глобус, Каннский кинофестиваль, Премия Европейской киноакадемии и другие.

Оскароносной для Пенелопы стала роль второго плана в фильме «Вики, Кристина, Барселона» (2009 год).

В романтической комедии Вуди Аллена Пенелопа играла вместе со своим тогда еще будущим мужем Хавьером Бардемом. Актёры знали друг друга много лет – они с юности снимались вместе в разных испанских фильмах, но встречаться начали в 2007 году, после съемок этого фильма. Пара поженилась в 2010. Сегодня они воспитывают годовалую дочь Луну и трехлетнего сына Леонардо.