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40-летняя Пенелопа Крус признана самой сексуальной женщиной на планете

14 октября 2014 11:05
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Новости США. Известный американский мужской журнал «Esquire» ежегодно (вот уже на протяжение 11 лет) выбирает «самую сексуальную женщину из ныне живущих» на планете. В 2014 году титула удостоилась Пенелопа Крус, перехватив пальму первенства у Скарлетт Йоханссон.

В разные годы «самой сексуальной» становились, актрисы Анджелина Джоли, Холли Берри и Шарлиз Терон, а также певица Рианна.

В карьерной копилке Крус десятки ролей и победы в номинациях таких всемирно известных кинопремий как «Оскар», Золотой глобус, Каннский кинофестиваль, Премия Европейской киноакадемии и другие.

Оскароносной для Пенелопы стала роль второго плана в фильме «Вики, Кристина, Барселона» (2009 год).

В романтической комедии Вуди Аллена Пенелопа играла вместе со своим тогда еще будущим мужем Хавьером Бардемом. Актёры знали друг друга много лет – они с юности снимались вместе в разных испанских фильмах, но встречаться начали в 2007 году, после съемок этого фильма. Пара поженилась в 2010. Сегодня они воспитывают годовалую дочь Луну и трехлетнего сына Леонардо.

Историю любви Пенелопы и Хавьера смотрите на видео! 

# общество # Фотофакт # Звезды

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