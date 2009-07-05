40 лет назад года был открыт мемориальный комплекс «Хатынь»

40 лет назад, 5 июля 1969 года, состоялось открытие Государственного мемориального комплекса «Хатынь», увековечивающего память жителей деревни Хатынь и других белорусских деревень, уничтоженных фашистами вместе с населением.

Мемориальный комплекс "Хатынь" стал трагическим символом многострадальной Беларуси, воплотившим в себя боль и скорбь о погибших, и местом всенародного поклонения. Хатынь была сожжена 22 марта 1943 года - сгорели 26 дворов, в огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. В живых остались пятеро детей и один взрослый - Иосиф Каминский. Он воплощен в образе бронзовой скульптуры Непокоренного человека с мертвым ребенком на руках. 186 из 628 белорусских деревень, разделивших судьбу Хатыни и не восстановленных после войны, представлены символическими могилами на Кладбище деревень. Названия 433 деревень, возрожденных к жизни, увековечены на элементах комплекса.



Узникам фашистских концлагерей посвящена Стена Скорби с названиями 66 лагерей смерти и мест массового уничтожения мирных граждан и военнопленных на территории Беларуси, с информацией о количестве уничтоженных там людей. В память о каждом третьем жителе Беларуси, погибшем в годы Великой Отечественной войны, на мемориале горит Вечный огонь.



За создание мемориального комплекса "Хатынь" авторы - архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, скульптор Сергей Селиханов в 1970 году были удостоены звания лауреатов Ленинской премии. А сам комплекс включен в Государственный список историко-культурного наследия, сообющает «БелТА».