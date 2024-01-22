40 китайских студентов принимают участие в Зимней школе БГУ. Это учащиеся по специальностям «Инженерная механика» и «Прикладная физика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40 китайских студентов принимают участие в Зимней школе БГУ. Это учащиеся по специальностям «Инженерная механика» и «Прикладная физика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для них подготовили двухнедельную программу, которая включает не только лекции по физике, математике, английскому и русскому языкам, но и знакомство с научными разработками наших ученых, историческими и культурными традициями. Сегодня, 22 января, в Институте ядерных проблем студенты увидели рабочий процесс, оценили оснащенность и обговорили возможности сотрудничества.
Лю Бинсен, студент Совместного института Даляньского политехнического университета и Белорусского государственного университета:
Когда я приехал, все было ново для меня, например язык. Я здесь всего неделю и уже нашел новых друзей. Также мне нравятся учителя, они очень добрые и квалифицированные. Мне все нравится. Я надеюсь, что я приеду летом в следующем году.
Людмила Ляшенко, директор Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:
Школа проводится с целью укрепления белорусско-китайских отношений в сфере образования и науки. Студенты обмениваются опытом, мы показываем свой научный потенциал, а также популяризируем культурно-историческое наследие.
Нынешний обучающий курс продлится до 29 января и завершится вручением сертификатов иностранным студентам.