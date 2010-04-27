40 депутатов из 7 стран приняли модельный закон о противодействии торговле людьми

Его подготовила белорусская сторона при участии депутатов из Чехии, Украины и Словакии.

Теперь документ отправят во все парламенты славянских стран и ООН для ратификации. Кроме этого, участники Славянского союза говорили сегодня об информационном сотрудничестве.

Сергей Костян, участник «Славянского парламентского Союза»:

– На основании обсуждений будут выработаны рекомендации, в экономическом, информационном и в политическом плане.

Фархат Абдухалымов, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь:

– Наши контакты очень полезны, они позволят расширить сотрудничество, которое сегодня налаживается между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.

Николай Лавренко, председатель «Славянского Комитета Украины»:

– Нужна большая предварительная работа – это разъяснительная, просветительская деятельность национальных славянских комитетов.