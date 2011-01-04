4 января около 11 часов утра витебские астрономы зафиксировали встречу Солнца и Луны

Первое в этом году солнечное затмение наблюдали четвертого января жители северной Африки, Европы, Ближнего Востока и Индии. Лучше всего редкое астрономическое явление было видно на северо-востоке Швеции. Там Луна закрыла диск Солнца почти на 90%.

Несмотря на облачность, встречу Солнца и Луны смогли зафиксировать и витебские астрономы. Своей максимальной фазы оно достигло около 11 часов утра. Солнечный диск был закрыт на 83% и представлял собой не круг, а узкий серп. К уникальному астрономическому явлению в обсерватории Витебского госуниверситета приготовили специальные фильтры и темные стекла. Астрономы проводили наблюдения при помощи специального прибора – фотометра.

Владимир Голубев, старший преподаватель кафедры общей физики и астрономии Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Сегодня у нас, в Беларуси, а именно в Витебске наблюдалось бы частное солнечное затмение, фаза которого составляла 83%. Оставался бы узкий серпик. Но, к сожалению, погода была неблагоприятной. Поэтому мы определяли освещенность в зените.

В 2011 году жители Земли году станут свидетелями шести затмений – четырех солнечных и двух лунных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Следующее Солнечное затмение можно будет наблюдать 1 июня.