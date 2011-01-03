4 января начнется Рождественский турнир по хоккею на призы Президента Республики Беларусь

Эти соревнования, которые называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд, уже седьмой раз проходят в нашей стране.

На лед выйдут восемь команд. Среди них – спортсмены из России, Финляндии, Германии, Австрии, Словакии, Швейцарии и Украины. Беларусь представляет хоккейная команда Президента.

За историю соревнований белорусы пять раз становились обладателями кубка турнира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Лишь один раз золото завоевали хоккеисты команды России. Стоит отметить, что за все время Александр Лукашенко не пропустил ни одного турнирного матча в составе своей ледовой дружины.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Все больше и больше классных команд приезжает сюда. Это представители всех хоккейных держав мира. Мы ожидаем в следующем году участия, Швеции, потому что турнир себя зарекомендовал с самой положительной стороны. Не только составом команд, но именно содержательностью игры. Ну а бескомпромиссный хоккей интересен всем. Поэтому мы ожидаем от него такой вот напряженной и в то же время очень классной игры.