4 октября во Дворце культуры железнодорожников в Минске открывается ярмарка вакансий

100 предприятий уже подали заявки на участие.

В этом году предлагать рабочие места будут также организации, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, сегодня в столице более 20 тысяч вакансий. В лидерах по количеству свободных мест — сферы промышленности, здравоохранения, торговли и строительства.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Средняя заработная плата по строительной отрасли — почти 2,5 миллиона рублей. Практически по всем профессиям, которые востребованы в отрасли, предлагается жилье, доставка к месту работы, санаторно-курортное лечение, питание на рабочем месте. В общем, есть все основания, для того, чтобы строительные профессии были востребованы.