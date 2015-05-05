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4 дня до Великой Победы: 5 мая 1945 завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция

05 мая 2015 18:12
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Новости Беларуси. 4 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. Ровно 70 лет назад завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км и завершили освобождение Словакии. В этот же день  войска 2-го Белорусского фронта заняли военно-морскую базу и крупный порт немцев. А в Праге началось антифашистское восстание.

В освобожденной Беларуси  мирная жизнь набирает обороты. В Минске возводят здание Министерства госбезопасности БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Раиса Сиротина

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