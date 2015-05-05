4 дня до Великой Победы: 5 мая 1945 завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция

Новости Беларуси. 4 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. Ровно 70 лет назад завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км и завершили освобождение Словакии. В этот же день войска 2-го Белорусского фронта заняли военно-морскую базу и крупный порт немцев. А в Праге началось антифашистское восстание.

В освобожденной Беларуси мирная жизнь набирает обороты. В Минске возводят здание Министерства госбезопасности БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.