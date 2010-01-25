3D-ажиотаж вокруг «Аватара»

Сегодня в кассах кинотеатра «Киев» начали продажи билетов на конец февраля и только на крайние места в зале. В то же время попасть в кинотеатр можно на любой сеанс, если заплатить за него в трехмерном размере.

Лучшие билеты на весь февраль проданы. Остались места на самой окраине или, как говорится, «на камчатке». И за ними – каждый день в кассах кинотеатра «Киев» очереди. Конечно, не стометровые, как в первые дни 3D-показа, но стабильно пара десятков человек изо дня в день ждут встречи с киномечтой. Ждать приходится долго.

Ажиотаж подогревает информация, что «Аватар» в 3D-формате будут показывать лишь до 1 марта. А билеты остались лишь на конец февраля. Многие ведь так и не успели посмотреть кассовую картину в трехмерном пространстве — телефоны кинотеатра обрывают со всей Беларуси и просят забронировать билеты. Надежда попасть в кино вроде бы появилась.

Светлана Федоренко, кассир:

«Аватар» будет идти до 6 марта, но продажа билетов на март начнется только со второй половины февраля.

Продажи идут не просто активно, а очень активно. Ровно за 15 минут до начала каждого сеанса в продажу выбрасывают 30 билетов, которые, по нашим подсчетам, расходятся за пару минут.

На самом деле, попасть можно на любой сеанс. Только вот заплатить за 3D-кино придется в трехмерном размере. Если не больше. Перекупщики просят минимум 30 тысяч вместо законных 20 тысяч и даже объявляют аукционы на билеты на сеансы в прайм-тайм. Ценники зашкаливают. Прямо у касс мы узнали, сколько стоит сходить в кино на ближайшие выходные.

Съемка скрытой камерой, перекупщик:

На 16.30 будет немножко дешевле – 180 тысяч. На 20.00 дороже — около 200 тысяч.

К слову, спекуляция билетами грозит штрафом – до 1 миллиона 750 тысяч. Но, судя по заряженным перекупщиками ценникам, заплатят они за него с одного киносеанса.

Ценители 3D-кино на форумах в интернете задались актуальным вопросом: почему бы не сделать побольше сеансов в первой половине дня. Ведь если у людей есть возможность стоять с самого утра по несколько часов, то за это время они могли бы посмотреть сам фильм.