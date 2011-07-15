39% белорусов не довольны своей жизнью

Более 80% граждан знает о принятых государством мерах по защите потребительского рынка.

Таковы результаты телефонного опроса, проведенного информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики.

Согласно полученным результатам, белорусам известно, к примеру, об ограничении на беспошлинный вывоз за рубеж продуктов питания, промтоваров и автомобильного топлива. Более половины респондентов считает, что подобные решения, безусловно, позволят стабилизировать потребительский рынок страны.

Среди основных проблем, по-прежнему волнующих граждан, 30% респондентов отмечают рост инфляции, 22,5% – отсутствие возможности купить валюту, 22% – снижение заработной платы. При этом даже в условиях затронувшего Республику Беларусь экономического кризиса большую половину респондентов — 58% — устраивает их жизнь. При этом количество неудовлетворенных жизненными обстоятельствами по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 4,5 % и составило 39 %, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».