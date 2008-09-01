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360 часов налетал за три месяца вертолет МЧС Беларуси на тушении пожаров в Греции

01 сентября 2008 10:37
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Это более чем вдвое превышает договоренность сторон. При этом обстановка на полуострове, где работают белорусские спасатели, была и остается довольно напряженной. Ми-26 считается самым грузоподъемным вертолетом мира, он оборудован специальным устройством, позволяющим забирать без посадки до 15 тонн воды и с высокой степенью точности сбрасывать ее в заданном районе. Ожидается, что экипаж в составе 19 человек вернется в Беларусь в третьей декаде сентября.
# общество

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