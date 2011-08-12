35 студентов из 10 вузов Беларуси примут участие в XXVI Всемирной летней универсиаде в Китае

Соревнования пройдут с 12 по 23 августа в городе Шэньчжэнь в Китае.

Белорусские студенты поспорят за медали в семи видах спора: художественной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании, фехтовании, теннисе, пулевой стрельбе.

По итогам соревнований Беларусь рассчитывает занять место в первой двадцатке стран-участниц. Отметим, что по итогам предыдущих Универсиад в активе белорусских студентов – 143 медали различных проб: 37 золотых, 51 серебряных и 55 бронзовых.

Также в Универсиаде в Китае примет участие чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, сообщает ctv.by.