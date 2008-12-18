Прямой эфир

35 лет назад наш земляк лётчик-космонавт Пётр Климук совершил свой первый космический полёт

18 декабря 2008 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В качестве командира экипажа знаменитый белорус вместе с Валентином Лебедевым провёл 9 дней на космическом корабле «Союз-13». За тот полёт Климук удостоен звания «Герой Советского Союза». За всю свою «звездную карьеру» он провел вне Земли 80 дней. Сейчас космонавт живёт в Москве, однако о своей малой родине не забывает. Он регулярно приезжает в родную деревню под Брестом. Здесь, в Томашовской средней школе, уже 30 лет существует музей космонавтики – единственный в Беларуси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 декабря 2008 12:50

В белорусской столице наметилась тенденция к снижению ДТП, пожаров и несчастных случаев на производстве

18 декабря 2008 12:50

Около 45 дополнительных поездов будут курсировать на белорусской железной дороге в новогодние праздники

18 декабря 2008 12:50

Осторожно - гололёд!