35 лет назад наш земляк лётчик-космонавт Пётр Климук совершил свой первый космический полёт

В качестве командира экипажа знаменитый белорус вместе с Валентином Лебедевым провёл 9 дней на космическом корабле «Союз-13». За тот полёт Климук удостоен звания «Герой Советского Союза». За всю свою «звездную карьеру» он провел вне Земли 80 дней. Сейчас космонавт живёт в Москве, однако о своей малой родине не забывает. Он регулярно приезжает в родную деревню под Брестом. Здесь, в Томашовской средней школе, уже 30 лет существует музей космонавтики – единственный в Беларуси.