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35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника

09 августа 2019 21:09
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Новости Беларуси. 15 гектаров территории и более 2000 обитателей. Минский зоопарк отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника-1

Круглую дату отмечают 9 августа, а все самое интересное будет происходить 10 числа.

35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника-4

Гостей ждут в полдень. Цена входного билета не изменится, а вот программа праздника будет насыщенной. Кстати, к юбилею зоопарк пополнился новыми обитателями, которые стали частью мира животных и птиц большого города.

Подробности в видеоматериале Сергея Искола.

35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника-7

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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