35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника

Новости Беларуси. 15 гектаров территории и более 2000 обитателей. Минский зоопарк отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Круглую дату отмечают 9 августа, а все самое интересное будет происходить 10 числа.

Гостей ждут в полдень. Цена входного билета не изменится, а вот программа праздника будет насыщенной. Кстати, к юбилею зоопарк пополнился новыми обитателями, которые стали частью мира животных и птиц большого города.