3,5 часа за закрытыми дверями. О чём говорили во Дворце Независимости на заседании Совбеза?

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. 18 мая во Дворце Независимости продолжили разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе главных вопросов, которые обсуждались сегодня, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа. Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Работа Совбеза Беларуси обычно не сильно волновала общественность. Многие даже не интересовались персоналиями ответственных за безопасность. А углубляться повода не было. До прошлого года, когда ситуация вокруг Беларуси стала явно напряженной. Закономерным ответом на вызовы стало расширение полномочий коллективного органа, который по Конституции должен делать все для сохранения безопасности государства. Тайну из принятых здесь, во Дворце Независимости, решений никто не делает. Напротив, после всего пережитого за прошлый год белорусами гласность важна как никогда.

Совет безопасности – это два десятка должностных лиц самого крупного калибра: Президент, премьер-министр, главы обеих палат парламента и руководители ключевых ведомств страны. Защищать независимость и суверенитет, а это главная задача, в равной степени важно и на полях сражений, и на внешнеполитической арене, и на экономическом поле. Потому, вопреки поверхностным суждениям, Совбез – это не только силовики. Хотя именно у них сейчас ситуация, пожалуй, самая напряженная. Расслабиться не дают коллеги из НАТО, которые постоянно нагнетают у наших границ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Те интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, конечно, вызывают определенные военные риски. И не только в глубине сопредельных стран, но и вдоль, вблизи границ Республики Беларусь. Только за последнюю неделю отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. Также на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, прохода через государственную границу. Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства. Исходя из перечисленного госсекретарем, назрела необходимость пересмотреть работу. 18 мая практически полным составом Совбез собрали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто. Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов в преодолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной (читайте здесь).

Алена Сырова:

Глава Совета безопасности настаивает на полной гласности, и как только обновленный документ, регламентирующий деятельность Совбеза, будет готов, он обязательно станет доступен для нас с вами. Пока же дополнительные полномочия Совбеза и пошаговый план действий закреплены резонансным декретом Президента на случай, если… Если все же кто-то из недругов Беларуси решится на расправу с действующим главой нашего государства. Александр Лукашенко: каждый житель Беларуси должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто

Как показывает исторический опыт, если такие ситуации не предусмотреть заранее, в тот самый критический момент целый народ может безвозвратно перестать быть хозяином на своей земле. Из недавнего – так было в Ираке, Ливии. Жизнь людей в одночасье перевернули с ног на голову, цветущие страны превратились в полигоны. ​Сергей Клишевич о декрете Президента: должны предусмотреть этот вариант, чтобы мы могли адекватно на это реагировать

От этого нельзя быть застрахованным, но можно сделать все, чтобы не допустить. Осознавая всю ответственность перед белорусским народом, Александр Лукашенко принял это решение, единственная цель которого – не допустить дестабилизации ситуации. Александр Лукашенко: это не похоронка для Президента, а предупреждение, что страну не свернуть с пути развития