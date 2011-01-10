34 тонны противогололедной смеси высыпано на дороги Минска

Оттепель добавила работы коммунальщикам. И люди, и техника работают круглосуточно.

За минувшую ночь в столице на борьбу со снегом вышло более 400- самосвалов и погрузчиков. На дороги высыпано 34 тонны противогололедной смеси.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся еще несколько дней. В случае необходимости коммунальные службы готовы вывести дополнительную технику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Лешкова, старший мастер УП «Ремавтодор Партизанского района Минска»:

Мы вывозим снег за пределы города на городские свалки. Сегодня на работу вышли ливневщики — они очищают ливневые канализации.