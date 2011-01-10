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34 тонны противогололедной смеси высыпано на дороги Минска

10 января 2011 13:09
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Оттепель добавила работы коммунальщикам. И люди, и техника работают круглосуточно.

За минувшую ночь в столице на борьбу со снегом вышло более 400- самосвалов и погрузчиков. На дороги высыпано 34 тонны противогололедной смеси.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся еще несколько дней. В случае необходимости коммунальные службы готовы вывести дополнительную технику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Лешкова, старший мастер УП «Ремавтодор Партизанского района Минска»:
Мы вывозим снег за пределы города на городские свалки. Сегодня на работу вышли ливневщики — они очищают ливневые канализации.

# общество

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