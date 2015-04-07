33 дня до Великой Победы: 7 апреля 45-ого войска 3-го Белорусского фронта прорвались к центру Кенигсберга

Новости Беларуси. 33 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 7 апреля 45-ого войска 3-го Белорусского фронта прорвались к центру Кенигсберга, овладев тринадцатью кварталами города. Армия 2-го Украинского фронта с боями заняла словацкий город Нове-Место. 3-й Украинский в районе Вены отбил еще три австрийских населенных пункта.

Тем временем в освобожденной Беларуси отстраиваются учебные заведения. Так, 6 апреля 1945 в Могилеве принято решение об открытии специального мужского училища металлистов. В этот же день на территорию республики вернулись 6 вагонов книг из академической библиотеки, обнаруженных на территории Германии.

Мы же продолжаем вспоминать то время, погружаясь в истории тех, кто своими глазами увидел весь ужас войны. Наша героиня с ужасом вспоминает, как расправились с медиком, который помогал партизанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Кононович, участник Великой Отечественной войны:

В соседней деревне был медпункт, там работала медсестра, которая их снабжала медикаментами. И эту медсестру забрали, арестовали. Наверное, этот эпизод запечатлен до самой смерти. По деревне едет подвода — лошадь впереди, эта медсестра привязана к тарантасу. Они ее по всей деревне провезли, выехали к речке, расстреляли и бросили в речку.

Мы все это дети видели, потом начали очень бояться.