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31 мая – Всемирный день без табака

31 мая 2010 08:43
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В 21 веке проблема не только не исчезла, но приобрела более угрожающий характер. Курение – вторая причина смерти на глобальном уровне после гипертензии, и в настоящее время от него умирает один из десяти взрослых.

В этом году медики обращают внимание на пристрастие к вредной привычке женщин и девочек. Созданная в Беларуси правовая база позволяет защитить людей от пассивного курения. В частности, практически запрещена реклама табака, а зон, свободных от курения, становится все больше.

Символично, что сегодня завершается республиканская акция «Беларусь против табака». В этом году она прошла под девизом «За красоту женщин и здоровье детей!». Сейчас рассматривают новые меры снижения табачной зависимости. Возможно, под запрет попадет курение за рулем.

# общество

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