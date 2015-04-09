31 день до Великой Победы: 9 апреля 45-го года на улицах Кёнигсберга советская армия разгромила немцев и овладела главным городом Восточной Пруссии

Новости Беларуси. 31 день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 9 апреля 45-го года после упорных боев на улицах Кёнигсберга советская армия разгромила немцев и овладела главным городом Восточной Пруссии. В это же время войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступления, освободили более 40 населенных пунктов Чехословакии, а 3-й Украинский занял центр Вены, захватив здания парламента, городской ратуши, полицейского управления, телеграфа и театра оперы.

Тем временем в освобожденной Беларуси открываются учебные заведения. Так, 9 апреля в Гродно техникум физической культуры из разрушенного здания переехал в новое. Также в городе открыл двери пединститут и несколько специализированных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.