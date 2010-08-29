31 августа в Якутии объявлен траур по морякам буксира «Алексей Кулаковский»

Водолазы продолжают обследовать место крушения российского буксира «Алексея Кулаковского» в море Лаптевых. Однако работу спасателей сильно осложняют плохие погодные условия.На данный момент известна судьба 9 человек, еще 5 числятся пропавшими без вести. Два дня назад экипаж вышел в открытое море, чтобы прийти на помощь тонущему рыболовецкому судну. Однако из-за шторма он сам потерпел крушение. Причины ЧП до сих пор не известны. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.