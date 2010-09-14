300 семей безработных с начала года переселились на новое место жительства и работы

Героя сюжета, а родом он из Абхазии, подкупила не только должность в местном хозяйстве, но и возможность заняться агротуризмом – сейчас это модное направление во всем мире.

Семья Высоцких из райцентра полтора года назад переехала в агрогородок. Должность прораба в местном хозяйстве, благоустроенный дом и приусадебный участок. Тем более, что для приверженца кавказской кухни – появилась возможность выращивать ингредиенты по своему вкусу.

Из Абхазии в синеокую, он приехал из-за голубоглазой. Девушка с телеэкрана 30 лет назад приглашала талантов со всего Советского Союза учиться в Бобруском художественном училище. И даже конкурс в 18 человек на место не стали тогда непреодолимой высотой для горячего кавказского парня.

Через три года конфетно-букетных ухаживаний Марина и Феликс расписались в Беларуси, но поехали жить в Сухуми. Девять лет спустя, с тремя детьми на руках бежали от войны – обратно в Беларусь. Жили, что называется на чемоданах. За 15 лет сменили 7 квартир. Может быть, поэтому теперь, обретя надежный очаг, творческие идеи посыпались одна за другой.

О лошадях, о каретах, о поле для гольфа. Мысль заняться агротуризмом ему подсказала сама природа. Привлечь иностранных туристов в самобытный край отменной кухней и высоким сервисом. А еще профессиональный художник вместе с женой может помочь местным детям и взрослым освоить более десятка ремесел. Чтобы традиции продолжались.

Ольга Юруть, Илья Пучко, телекомпания СТВ.