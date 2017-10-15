300 представителей Беларуси примут участие в открытии Международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 15 октября

Новости Беларуси. 300 представителей Беларуси 15 октября займут лучшие места в зале сочинской арены ледового дворца. Здесь торжественно откроют Международный фестиваль молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию посвятят ключевым проблемам современного мира и их решениям, которые предлагают молодые люди. Со своими идеями в течение фестивальных дней выступят и белорусы. В Сочи также запланирована презентация Евроигр, который пройдут в нашей стране в 2019 году.