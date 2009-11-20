300 миллионов долларов компенсации получит жительница США от знаменитой табачной компании

Эта сумма будет выплачена 61-летней Синди Ногл, страдающей эмфиземой легких, которую она получила в результате курения сигарет, произведенных данной компанией.

Суд обязал выделить $56,6 млн. на расходы, связанные с лечением Ногл. Кроме того, компания также должна будет компенсировать физические и моральные страдания, которые испытывает женщина, выплатив ей $244 млн.

Синди пристрастилась к сигаретам еще в 1968 году в возрасте 20 лет. По ее словам, с сигаретой она казалась себе старше. На протяжении 25 лет женщина несколько раз пыталась избавиться от этой вредной привычки, однако ей удалось это сделать лишь в 1993 году при помощи никотиновых пластырей.

За это время у нее развилась эмфизема легких – заболевание дыхательных путей, которое привело к тому, что теперь она фактически утратила способность самостоятельно передвигаться и постоянно нуждается в аппарате искусственного дыхания.

Компенсация в $300 млн. стала рекордной для подобных дел против табачных компаний во Флориде. Всего в суды штата за последние годы было направлено около 8 тысяч исков к производителям табака с требованиями компенсаций за вред от сигарет, сообщает БЕЛТА.