300 долларов требует вирус-вымогатель у белорусских пользователей

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем. Из-за виртуального нападения компьютеры блокируются, а на экране появляется требование заплатить сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В той или иной степени кибератака затронула весь мир. В первую десятку пострадавших вошли Украина, Италия, Израиль, Польша, Чехия, Германия и Россия. После массированной мировой кибератаки США и Израиль создают рабочую группу по предотвращению подобных угроз. Предстоит определить и способы привлечения к ответственности виновных.

27 июня вирус-вымогатель оккупировал нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании многих стран.