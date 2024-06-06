30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Иногда чудеса на самом деле бывают. Вообще, могут ли обычные покупки обернуться весомым пополнением бюджета? С «Санта» это возможно. Юрий Царев, ведущий:

Если вы не верите, то убедитесь в этом сами. Спросите Викторию из Минска и Екатерину из города Ивье. Они выиграли по 30 тысяч рублей в 15-м туре рекламной игры популярного ритейлера. Давайте вместе порадуемся за этих счастливец. Александр Меженный, ведущий:

Виктория Викторовна, вы получаете 30 тысяч белорусских рублей!

Виктория, г. Минск:

Для меня это было большим шоком и большой радостью. Когда этого не ожидаешь, тебе манна с небес спускается. Это просто эффект вау. Александр Меженный:

Ваш приз отправляем – это 30 тысяч белорусских рублей!

Екатерина, г. Ивье:

«Вы знаете, что в Ивье кто-то выиграл 30 тысяч рублей?» «Да, кому-то очень повезло». Я говорю: «Это я». У всех были приятные эмоции, все поздравляют. Виктория:

Я до сих пор не могу поверить в то, что стала победительницей такой крупной суммы. Александр Меженный:

Это первый такой выигрыш? Екатерина:

Такой крупный, да.