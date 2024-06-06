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30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры

06 июня 2024 14:52
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Екатерина Яцкевич, ведущая:
Иногда чудеса на самом деле бывают. Вообще, могут ли обычные покупки обернуться весомым пополнением бюджета? С «Санта» это возможно.

Юрий Царев, ведущий:
Если вы не верите, то убедитесь в этом сами. Спросите Викторию из Минска и Екатерину из города Ивье. Они выиграли по 30 тысяч рублей в 15-м туре рекламной игры популярного ритейлера. Давайте вместе порадуемся за этих счастливец.

Александр Меженный, ведущий:
Виктория Викторовна, вы получаете 30 тысяч белорусских рублей!

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры-1

Виктория, г. Минск:
Для меня это было большим шоком и большой радостью. Когда этого не ожидаешь, тебе манна с небес спускается. Это просто эффект вау.

Александр Меженный:
Ваш приз отправляем – это 30 тысяч белорусских рублей!

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры-4

Екатерина, г. Ивье:
«Вы знаете, что в Ивье кто-то выиграл 30 тысяч рублей?» «Да, кому-то очень повезло». Я говорю: «Это я». У всех были приятные эмоции, все поздравляют.

Виктория:
Я до сих пор не могу поверить в то, что стала победительницей такой крупной суммы.

Александр Меженный:
Это первый такой выигрыш?

Екатерина:
Такой крупный, да.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры-7

Александр Меженный:
Что было до этого?

– 100 рублей.

Екатерина:
Играйте с «Санта», покупайте игровые товары.

Виктория:
Удача будет на вашей стороне.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Александр Меженный

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