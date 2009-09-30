30 сентября - Международный день перевода

Этот праздник был провозглашен в 1991 году и отмечается 30 сентября в день смерти (420 год) Святого Иеронима, который традиционно считается покровителем переводчиков.

Святой Иероним - известный писатель, переводчик, историк, один из великих учителей Католической церкви. Главный его труд - латинский перевод Святого Писания, известный под именем Вульгаты. Он был выполнен Иеронимом по поручению папы Дамаса и уже в 7 веке вошел в общее употребление на Западе. В 1545 году Тридентский собор канонизировал этот перевод как единственно церковный.

За неоценимый вклад в науку перевода Международная федерация переводчиков (FIT) учредила 30 сентября, в День Святого Иеронима, Международный день перевода.

Международная федерация переводчиков была основана в 1953 году в Париже Пьером-Франсуа Кайе. Она объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков по всему миру. Цель организации - обмен опытом, полезной информацией и укрепление связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также продвижение перевода как профессии и искусства, совершенствование статуса переводчика в обществе.

В современном мире авторитет переводчиков постоянно растет. Представители этой профессии играют огромную роль в межкультурном обмене. Ежегодно Международная федерация переводчиков стремится в День перевода обратить внимание общественности на актуальные проблемы, с которыми сталкиваются переводчики в своей деятельности.

В 2009 году Международный день перевода отмечается под девизом «Работаем вместе», сообщает БЕЛТА.