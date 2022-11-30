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30 ноября состоится встреча парламентариев с правительством

30 ноября 2022 07:32
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Новости Беларуси. Бюджет на следующий год, изменения в налогообложении. Депутаты и сенаторы 30 ноября встретятся с правительством. В Овальном зале парламентарии смогут задать вопросы и премьер-министру страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 ноября состоится встреча парламентариев с правительством-1

Вскоре им предстоит рассмотреть главные финансовые документы, по которым будет жить Беларусь в 2023-м. Напомним, что еще накануне Президент указами утвердил основные направления денежно-кредитной политики и прогнозные параметры на будущий год. Рост ВВП обозначен на уровне 103,8 %, экспорта – 105,5 %. Положительное сальдо внешней торговли должно составить 1,6 миллиарда долларов. Что касается доходов населения, они вырастут: среднемесячная заработная плата составит 1 938 рублей, в бюджетной сфере – 1 454.

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# Парламент Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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