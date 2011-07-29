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30 и 31 июля для троллейбусов будет закрыто движение на участке улицы Ванеева от Партизанского проспекта до Долгобродской

29 июля 2011 18:08
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Меняются трассы трех троллейбусных маршрутов № 34, 41 и 17.

Компенсировать неудобства будет автобус № 186, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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