30 и 31 июля для троллейбусов будет закрыто движение на участке улицы Ванеева от Партизанского проспекта до Долгобродской

Компенсировать неудобства будет автобус № 186, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Польша обнародовала итоговый доклад по расследованию катастрофы. В Варшаве уверены, что российский диспетчер давал неверные команды польскому экипажу.
На полигоне под Витебском белорусский спецназ демонстрировал беспарашютное десантирование, а также работу водолазных подразделений.
За отказ выполнять требования начальника предприятия по оказанию ритуальных услуг работников заставляли по очереди ложиться в гроб, после чего гроб заколачивали и опускали в выкопанную на территории предприятия яму.
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