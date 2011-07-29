30 и 31 июля для троллейбусов будет закрыто движение на участке улицы Ванеева от Партизанского проспекта до Долгобродской

В Могилеве непослушных подчиненных укладывали в гроб и устраивали похороны

За отказ выполнять требования начальника предприятия по оказанию ритуальных услуг работников заставляли по очереди ложиться в гроб, после чего гроб заколачивали и опускали в выкопанную на территории предприятия яму.