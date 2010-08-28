30 экземпляров редких гармошек собрал любитель из Оршанского района

Благодаря золотым рукам мастера, инструменты до сих пор находятся в рабочем состоянии. Уникальность экспонатам добавляет и то, что некоторыми из них заслушивался сам Янка Купала.

Несколько десятков лет назад без гармошки не обходился ни один праздник. Алексей Иванович репертуар той поры знает хорошо. Ведь его отец – гармонист-самоучка – был первым парнем на деревне. Сам Алексей Иванович впервые взял в руки гармошку в детстве. И с тех пор не расставался. Когда парню исполнилось 18, отец выписал начинающему гармонисту инструмент из Тулы. Стоила та гармонь 800 рублей – целое состояние для простого рабочего.

Сейчас в коллекции гармониста, каких только нет инструментов. И тульские, и ленинградские, и кировские, и наши молодечненские и украинские. Всего – 30 инструментов. Самая любимая – «Любительская». Такие тульские мастера делали под заказ. Алексей Иванович – еще и мастер починить гармошку. Благодаря этому коллекция и пополняется.

Самый старый экспонат в уникальной коллекции – гармошка «Венка». Ее приобрели с рук еще в 1930-х годах. Голосом этого инструмента заслушивался даже сам Янка Купала. Кстати, она до сих пор в рабочем состоянии. Здесь неподалеку от поселка Копысь была дача Янки Купалы. Народный песняр любил народный инструмент. И отец Алексея Ивановича часто развлекал гостей поэта игрой на этой гармошке.

Из-за внушительных габаритов хранить такие экспонаты неудобно. Легче было бы собирать губные гармошки, говорит коллекционер. Но Алексей Иванович собирается построить стеллажи для своей музыкальной коллекции. Чтобы собрание гармошек смотрелось еще гармоничнее.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.