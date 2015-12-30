30 декабря возле МТЗ пройдет красочное шествие тракторов

Новости Беларуси. Вечером 30 декабря в столице состоится необычный новогодний праздник. На заводской площади у стен МТЗ пройдет красочное шествие тракторов. Новейшие и самые известные образцы сельскохозяйственной техники с праздничным тюнингом предстанут во всей красе перед минчанами и гостями столицы.

У новогодней елки пройдет праздничный концерт. Дополнит программу необычное световое лазерное шоу. А кульминацией торжества станет эффектный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.