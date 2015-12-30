Новости Беларуси. Сегодня, 30 декабря, в Узденском районе откроется дом самостоятельного проживания для одиноких пожилых людей. Здесь будут созданы условия максимально приближенные к домашним. Это должно способствовать социальной реабилитации его жителей и их адаптации через общение. Каждый пожилой человек получит здесь уход с предоставлением социальных услуг. Также в учреждении созданы все условия для активного образа жизни.

Отметим, это не первый социальный объект в Минской области такого профиля. С 1 ноября дом самостоятельного проживания начал свою работу в Клецке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.