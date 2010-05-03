3 мая в Минске – генеральная репетиция Парада

В небе своё мастерство продемонстрируют военные лётчики на самолётах и вертолётах. Кроме этого, в параде у стелы «Минск - город-герой» примут участие боевые расчёты из России и Украины.
Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Сегодня у нас генеральная репетиция, хотя уже все готово, но будет шлифоваться. У нас, кроме того, что у себя парад, еще один парадный расчет убыл в Москву для участия в параде, и один парадный расчет убыл в Киев. Все готово, поэтому никаких проблем нет. Как готовы, оценят зрители.