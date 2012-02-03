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3 февраля в Минске появилась радуга. По народной примете – к похолоданию

03 февраля 2012 11:10
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Свидетелями необычного для зимы природного явления стала съёмочная группа СТВ в столичном микрорайоне Кунцевщина. Над городом появилась радуга.

Зафиксировать ее объективом телекамеры непросто. К тому же этот оптический эффект зимой возникает крайне редко, ведь солнечные лучи преломляются не в капельках воды, а в ледяных кристаллах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для появления радуги нужны крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце. А вот по народной примете увидеть радугу зимой – к похолоданию.

# общество # Погода

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