«3 часа находились в поле, было минус 3». Белорусы, попавшие в ДТП под Львовом, предъявляют претензии турфирме

Считается, что самый простой путь приобрести как можно больше друзей по несчастью – это чихнуть в автобусе. Герои этого сюжета считают, что на них на всех начхали в автобусе. О «колесованных» туристах рассказывают в сюжете программы «Добро пожаловаться». Минчанин Павел Шестаков – человек не наивный, но однажды поверил сладким обещаниям менеджера туристической фирмы и чуть позже горько разочаровался. В конце марта купив автобусный тур, из обещанного «всё включено», мужчина, как он выражается, попал во «всё выключено».



Павел Шестаков:

Я катаюсь на сноуборде и каждый год закрываю сезон. В этот раз я решил поехать с компанией «SkiBus», о чём пожалел. Менеджеры просто более настойчивые, звонили и почти каждый день предлагали поехать и с детьми, и что всё будет здорово и замечательно, и очень классная культурная программа, и что все едут, все в восторге. Самое интересное, что сказали, что подъёмники в шаговой доступности, а в реальности идти нужно было пешком 2,5 километра – в зоне, где нет пешеходных переходов, грубо говоря, по узкой горной дороге, меняясь местами с автомобилями.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, юристы призывают не верить красочным обещаниям и ярким рекламным проспектам. Кажется, будто договор – это формальность. Однако, если обещания нигде не зафиксированы, они могут так и остаться словами. В том случае, если ситуация, выражаясь шахматным языком, патовая, нарушение условий договора зафиксировать стоит обязательно.



Дарина Гулюта, юрист:

Если на отдыхе потребители столкнулись с такой ситуацией, что качество услуг, которое обещал им туроператор, не соответствует действительности, потребителям необходимо незамедлительно принять меры для фиксации. Фотографии, видеосъёмка, написать обращение к администратору отеля, с указанием того, что не устраивает. Кроме того, потребителям необходимо взять контакты других отдыхающих, которые также недовольны качеством оказания туристических услуг, чтобы, возможно, в дальнейшем были свидетелями в ходе гражданского судопроизводства.

Павел Шестаков изначально закрыл глаза на недочёты в организации поездки. Однако всю серьёзность ситуации мужчина оценил, когда автобус на территории Украины попал в ДТП. Серьёзное. Павел Шестаков:

Пострадавших с белорусской стороны в автобусе – 13 человек, тяжело – человек 5 с переломами и сильно порезанными руками, они были доставлены в больницу. Водитель пострадал. Остальные выбрались самостоятельно и сами стали оказывать первую медицинскую помощь. Мы три часа находились в поле, температура была тогда – 2-3 градуса, согревались, как могли. Больше всего возмутило то, что, когда мы приехали после такой аварии, это было в районе 12 часов – у людей был стресс, все были на взводе. Не было предложено – ни психолог, допустим. Элементарных ещё каких-то вопросов к нам не было – может кто-то документы потерял.



Фото: любительская съёмка



Фото: любительская съёмка

Подробности ДТП в Львовской области здесь Сегодня сайт-одностраничник фирмы, в которой Павел приобрёл злополучный тур, не функционирует. Контактные телефоны менеджеров – недоступны. Информации о руководителе компании – нет. Так же, как и Павел Шестаков, от рук недобросовестного организатора поездок, пострадала и минчанка Татьяна Теслёнок. Татьяна Теслёнок:

В 2015 году мы захотели отдохнуть на море. 21 августа заключили договор, оплатили полностью стоимость туристической услуги – 10 миллионов 450 тысяч неденоминированных рублей. Начали готовиться к отдыху, нас 5 человек, сидели уже на чемоданах. 2 сентября, накануне отъезда, вечером, нам звонит директор и сообщает, что тур не состоится.



Испорченный отдых Татьяна вынуждена вспоминать по сей день. Ведь 1,5 года назад надежды на безоблачный незабываемый отпуск испарились вместе с деньгами за обещанный тур.

Татьяна Теслёнок:

С тех пор прошло 1,5 года. Мы неоднократно звонили, приезжали, пытались вернуть наши деньги. И, по истечении 3 месяцев, всякая надежда иссякла и мы были вынуждены обратиться в суд. Суд вынес решение в нашу пользу. Однако, со стороны директора фирмы нам не поступало никаких звонков, она не проявляла никакой инициативы, чтобы погасить этот долг. И на данный момент у нас уже последний крик души: мы просим вашу передачу поспособствовать решению нашей проблемы. Кашкан Тамара Ивановна! Мы слёзно просим Вас вернуть наши деньги за не оказанные туристические услуги.

Суд вынес решение в пользу потребителей, но воз и ныне там. Вот и получается, что там, где суд поставил точку, ответчик поставил многоточие. И деньги возвращать не спешит.

Дарина Гулюта, юрист:

Потребителю нужно обратиться в органы принудительного судебного исполнения и уже судебные исполнители будут заниматься этим вопросом.

Однако, как показывает практика, данные меры недостаточно эффективны. С целью упорядочить работу туристических фирм, в начале 2017 года был создан реестр субъектов туристической деятельности. Информацию о работающих турагентах и туроператорах аккумулирует Министерство спорта и туризма.

Помимо контактных данных и информации о своей работе, туркомпания обязана указать, прошла ли она добровольную сертификацию туристических услуг. Уже сегодня список доступен в Интернете, его могут увидеть все заинтересованные лица. А буквально на прошлой неделе в Министерстве спорта и туризма заявили о том, что для белорусов, которые предпочитают отдыхать за рубежом, создадут специальный фонд помощи. Задача фонда – при необходимости быстро реагировать и решать проблемы потребителей.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Ситуации, на самом деле, бывают разные, всех предусмотреть нельзя. Будем стараться работать по всем направлениям. Это будут отчисления туроператоров от каждой совершенной сделки. Фонд будет создан в виде некоммерческой организации, то есть, это будет внебюджетный фонд. И распоряжаться им будет специально созданная ассоциация

А между тем, громкие судебные разбирательства над руководителями недобросовестных туристических компаний уже в 2017 году прошли в двух городах Беларуси. Так, в Речице состоялся суд над директором местной турфирмы. Люди платили за путёвки, но в итоге оставались и без денег, и без отдыха. 25 эпизодов уголовного дела и более 50 пострадавших. Похожее дело разбиралось и в Витебске. Даже пострадавших было столько же – более 50. Как результат – колония общего режима и 7 лет лишения свободы. Предполагается, что именно фонд помощи туристам позволит создать подушку безопасности, которая сработает в нужный момент, а пока обманутым клиентам остается лишь взывать к совести тех, кто обещал «золотые» горы, но дальше обещаний не пошёл.



Татьяна Теслёнок:

После того, как мы к Вам обратились, сегодня буквально утром мне поступил звонок от директора фирмы, которая пообещала, что 23 апреля (я уточнила специально год – этого года) деньги она мне перечислит.